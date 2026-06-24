Noorse prinses Ingrid Alexandra voetbalt met Amerikaanse kinderen

De Noorse prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus hebben een voetbalschool en -club bezocht in Brooklyn, een stadsdeel in New York City. Dat meldt het Noorse hof woensdagmiddag op Instagram. Op een foto zijn de twee kinderen van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit in voetbaltenue te zien, terwijl ze een groepsfoto maken met tientallen kinderen.

In een video, die eveneens is gedeeld door het Noorse hof, is te zien hoe Ingrid Alexandra en Sverre Magnus enthousiast met de kinderen aan het voetballen zijn. Broer en zus bezochten naast de TINE-voetbalschool ook de voetbalclub Gjøa. Volgens het paleis heeft de club Noorse wortels en biedt de vereniging "een belangrijk programma aan voor honderden kinderen en jongeren in New York".

Eerder deze week bezochten Ingrid Alexandra en Sverre Magnus de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Senegal, die in 3-2 eindigde voor de Noorse voetbalploeg. De prinses en prins moedigden het team aan in het New Jersey Stadium. Hun ouders zijn niet aanwezig bij het WK. Kroonprinses Mette-Marit onderging vorige week een longtransplantatie.