SCHIPHOL (ANP) - Een 24-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op luchthaven Schiphol voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt in september. Dat meldt de politie. De man werd al gezocht door de politie, die de man aanhield toen hij met een vlucht uit Marokko op Schiphol aankwam.

De man is naar een arrestantencomplex gebracht en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Eerder hield de politie al een 22-jarige man uit Amsterdam aan op het vliegveld bij Rotterdam. Deze man zat ook in Marokko. Het totaal aantal verdachten komt hiermee uit op veertig, telt de politie.

Meer dan dertig gewapende mannen liepen in de nacht van 31 augustus op 1 september over de straat bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Daar werd de 51-jarige bewaker van G. doodgeschoten.