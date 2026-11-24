Armin van Buuren heeft grootse plannen voor 2027. De wereldberoemde dj en producer uit Leiden brengt volgend jaar zijn nieuwe tweedelige album AWAKE uit en gaat voor het eerst in tien jaar weer op wereldtournee met Armin Only. "Het is voor mij een heel bijzonder moment", vertelt hij in een gesprek met het ANP.

De tournee begint op 26 februari met een vijf uur durende show in Rotterdam Ahoy tijdens het A State of Trance-weekend. "Het is voor mij een soort full circle-moment", zegt Van Buuren over zijn terugkeer naar de concerthal, waar hij in 2005 zijn eerste Armin Only-show gaf. De nieuwe plaat, met in totaal 36 nummers, wordt eerder op de dag uitgebracht.

Hoewel de 49-jarige Van Buuren regelmatig de wereld over reist voor zijn optredens, vertelt hij het touren met Armin Only te hebben gemist. "Dat was altijd wel iets wat op mijn verlanglijstje stond om ooit terug te brengen." Welke landen hij tijdens de wereldtournee aandoet, kan Van Buuren nog niet verklappen. "Ik mag daar nog niks over zeggen", laat hij weten. "Ik heb wel een wensenlijstje ingediend bij mijn team."

Prioriteiten

Van Buuren vertelt dat AWAKE gaat over het vinden van zijn prioriteiten en wat "echt belangrijk is in het leven". De titel noemt hij dan ook een verwijzing naar de persoonlijke verandering die hij heeft doorgemaakt. "Ik heb iets overwonnen in mezelf. De zon is letterlijk weer gaan schijnen", aldus de dj. "Ik heb heel erg mezelf op nummer 1 gezet in plaats van mijn carrière of mijn werk. Daardoor heb ik veel meer de vrijheid gevoeld om gewoon lekker muziek te maken."

De dj, die vorig jaar nog zijn akoestische album Piano uitbracht, zit naar eigen zeggen dagelijks in de studio. Hij vertelt daarbij niet meer de prestatiedruk van vroeger te ervaren. "Ik maak gewoon muziek omdat ik het leuk vind en omdat ik er zin in heb en er positieve energie van krijg." Dat is volgens hem een groot verschil met hoe het jaren geleden was. "Ik denk dat ik die druk nu helemaal niet meer voel. Voor mij is muziek geen competitie. Muziek is gewoon iets wat je maakt omdat je het wil maken."

De kaartverkoop voor Armin Only: AWAKE in Rotterdam Ahoy begint donderdag.