30 jaar cel voor doden kleuter Dean, Romy W. krijgt voorwaarden

GENT (ANP) - Het hof van assisen in Gent heeft Dave De K. (39) veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor het ontvoeren en doden van de Vlaamse kleuter Dean in januari 2022. Het lichaam van de 4-jarige Dean werd op 17 januari 2022 in Nederland gevonden in de bosjes van het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.

Het hof legde aan de Nederlandse verdachte Romy W. (29) voorwaarden op met een proeftijd van vijf jaar. Dat betekent dat ze geen straf krijgt als ze gedurende een periode van vijf jaar geen strafbare feiten pleegt en zich aan voorwaarden houdt.

W. was vrijdag al door de jury van het hof vrijgesproken van ontvoering met de dood tot gevolg. Ze is wel schuldig bevonden aan het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Ze had misbruikbeelden, die niets te maken hadden met Dean, van de telefoon van haar Belgische vriend doorgestuurd naar haar eigen telefoon.