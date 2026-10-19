Akyol, Donnie en Nooshin doen mee aan Leesmarathon VPRO

Özcan Akyol, Daphne Bunskoek, Donnie en Anna Nooshin lezen op zondag 8 november voor uit de roman Het diner van Herman Koch, zo meldt de VPRO. Ook onder anderen Catherine Keyl, Dolly Bellefleur, Joes Brauers, Noraly Beyer en Koch zelf doen mee aan het programma De Nationale Leesmarathon van de VPRO.

In het programma wisselen meer dan veertig bekende Nederlanders elkaar af om in ruim zeven uur tijd de volledige roman van Koch voor te lezen. Het programma wordt live uitgezonden op NPO Start, NPO 2 en op het YouTube-kanaal van de VPRO en gepresenteerd door presentator en journalist Pieter van der Wielen.

De Nationale Leesmarathon is onderdeel van de landelijke bibliotheekcampagne Heel Nederland Leest. De 21e editie van de campagne staat in het teken van Het diner. De roman is vanaf 1 november gratis af te halen in bibliotheken door heel Nederland.