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30-jarige man uit Vinkel meldt zich om dodelijk ongeluk in Oss

30 aug , 15:11Landelijk
anp300826109 1
ANP
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OSS (ANP) - Een 30-jarige man uit het Brabantse Vinkel heeft zich zondagmiddag gemeld bij de politie wegens een dodelijk ongeluk in Oss op zaterdag. De man zegt de bestuurder te zijn van de auto waarmee een fietser werd aangereden.
Het ongeval gebeurde zaterdag rond 19.45 uur op de Hertog Antonstraat. Daarbij raakte een 82-jarige fietser ernstig gewond. Later meldde de politie dat het slachtoffer was overleden door de verwondingen.
De bestuurder van de auto was doorgereden na het ongeluk. De auto die vermoedelijk bij het ongeluk betrokken was, werd uitgebrand en onbeheerd aangetroffen op een locatie in Geffen.
De 30-jarige zit vast. De politie is nog bezig met het onderzoek naar wat er zaterdag is gebeurd.
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