Bosz neemt het na 6-1-zege op voor Utrecht-trainer Correia

UTRECHT (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz heeft het na afloop van FC Utrecht - PSV (1-6) opgenomen voor zijn collega Anthony Correia. Bosz vond het niet gepast dat de trainer van FC Utrecht werd gevraagd of hij druk voelde na de nederlaag. "We zijn pas vier wedstrijden onderweg. Deze trainer is met het volle verstand aangetrokken. Ik heb het zelf vaak meegemaakt. Ik had na een nederlaag altijd een hekel aan dit soort vragen", aldus Bosz tegen ESPN.

Bosz liet verder weten dat hij een goed PSV had gezien. "Ik heb genoten van ons voetbal en van de energie die we aan de dag legden", zei Bosz na de derde overwinning van PSV dit seizoen. "We hebben het in de tweede helft afgemaakt met mooie doelpunten."