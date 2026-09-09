ROERMOND (ANP) - Fred H., de voormalige bassist van punkband Heideroosjes, is veroordeeld tot achttien maanden cel. Daarvan zijn twaalf maanden voorwaardelijk, oordeelt de rechter in Limburg. H. stond voor de rechter voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Hij hoeft niet terug naar de gevangenis, omdat zijn celstraf even lang is als het voorarrest.

De 52-jarige H. uit Sevenum krijgt ook een taakstraf van 180 uur opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Bij de zitting van twee weken geleden bekende H. dat hij zich schaamde. Hij gaf toen aan sinds ongeveer een jaar een behandeling te volgen. Het risico dat hij nogmaals in de fout gaat, wordt als laag tot matig gezien.

Fred H. maakte sinds de oprichting van de punkband in 1989 deel uit van Heideroosjes en nam vorig jaar afscheid.