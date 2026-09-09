Noel Clarke wordt vervolgd voor meerdere gevallen van seksueel wangedrag. De Britse acteur, bekend van Doctor Who, zou zich schuldig hebben gemaakt aan voyeurisme, aanranding en exhibitionisme. Clarke moet volgens Britse media op 21 oktober voor de rechter verschijnen.

Voyeurisme is het begluren, fotograferen of filmen van iemand zonder toestemming in een privésituatie, bijvoorbeeld als diegene naakt is. Exhibitionisme is het expres laten zien van het geslachtsdeel in het openbaar. De 50-jarige acteur is twee keer aangeklaagd voor aanranding, drie keer voor voyeurisme en één keer voor exhibitionisme. De incidenten zouden zijn gebeurd tussen 2007 en 2016, bij vijf vrouwen.

Clarke werd in september 2025 gearresteerd voor seksueel wangedrag. Even daarvoor had de Doctor Who-acteur een rechtszaak verloren die hij tegen The Guardian had aangespannen. Clarke beschuldigde de krant van smaad naar aanleiding van berichten waarin hij werd beschuldigd van seksueel wangedrag.