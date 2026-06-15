91 asielzoekers sliepen in de Wijk door tekort Ter Apel

TER APEL (ANP) - Afgelopen nacht hebben 91 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht elders doorgebracht. Het Rode Kruis laat maandagochtend weten dat zij in een sporthal in het Drentse dorp de Wijk sliepen. Er is geen gebruik gemaakt van het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Volgens MiGreat bleven twintig mensen achter op het voorterrein in Ter Apel.

Het was de laatste nacht dat de vluchtelingen in het congrescentrum en in de sporthal terechtkonden. Op beide locaties werden zo'n honderd bedden neergezet. Vanaf maandag kunnen mensen een week lang de nacht doorbrengen in een sporthal in Westerbork. Hoe het daarna verdergaat, is nog niet bekend. Een structurele oplossing is er nog altijd niet.

Vrijdag trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het sindsdien een stuk drukker met wachtenden voor het aanmeldcentrum van de IND.