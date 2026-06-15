Libanese functionaris: Libanon niet bekend met details akkoord

BEIROET (ANP/AFP) - Libanon is niet op de hoogte gesteld van de details van het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, zegt een Libanese functionaris. De overeenkomst moet een eerste stap zijn naar het beëindigen van de Iranoorlog, inclusief de strijd in Libanon.

Volgens Iran staat in het akkoord onder meer dat vijandelijkheden aan het front stoppen, ook in Libanon. Iran en de VS zullen na de ondertekening op vrijdag zestig dagen uittrekken voor nieuwe onderhandelingen, die moeten leiden tot een definitief einde aan de oorlog.

Zowel Iran als de VS hebben uitspraken gedaan over de inhoud van het akkoord, waarvan de tekst nog niet is gepubliceerd. Wat er precies in staat, is niet bekend. Volgens een Iraanse viceminister wordt de tekst na de ondertekening gepubliceerd.