NIJKERK (ANP) - Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergerbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Eerder ging de brug waar de A28 overheen loopt al in de richting van Utrecht open, maar nu is ook de richting Zwolle vrijgegeven.

Sinds maandag is Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden. Er was zand en grind weggespoeld rond de pijlers van de brug. Rijkswaterstaat heeft onder meer de pijlers weer opgevuld met zand.