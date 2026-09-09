Onderzoeker vernoemt insecten naar Taylor Swift

Een onderzoeker van de universiteit UC Riverside heeft een aantal insecten uit Australië vernoemd naar zangeres Taylor Swift. Woensdag werd een artikel gepubliceerd waarin twaalf nieuwe insectensoorten werden beschreven, waarvan een groep de naam Swiftiephylus heeft gekregen. De naam combineert de term voor fans van de zangeres met een naam die veel voor de bewuste insectengroep wordt gebruikt.

Onderzoeker Sarah Schroeder stelt dat een van de redenen voor de naam voor de insecten te maken heeft met hun verschijning. "De iconische look van Taylor Swift bestaat uit blond haar en rode lippen. Deze insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten," zei Schroeder.

Onder de soorten zijn er ook vier waarvan de naam niet alleen is geïnspireerd op de zangeres, maar ook haar albums. Het gaat om de Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus, en Swiftiephylus poetorum. De eerste is een Latijnse versie van Taylor, de andere zijn verwijzingen naar haar albums Lover, Fearless, en The Tortured Poets Department.

Schroeder hoopt dat de keuze de insecten naar Swift te vernoemen insectenbescherming onder de aandacht helpt te brengen. "Als levenslange Swiftie voelde het voor mij goed om Taylor op deze manier te eren en tegelijkertijd aandacht te vragen voor de nog onontdekte diversiteit aan insecten," aldus Schroeder in een verklaring van de in Californië gelegen universiteit.

Overigens is het niet de eerste keer dat er een dier is vernoemd naar Swift. Zo vernoemden wetenschappers in 2022 een nieuwe soort miljoenpoot naar de zangeres.