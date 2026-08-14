DEN BOSCH (ANP) - Snelweg A59 tussen Oss en Den Bosch is weer open, nadat de weg urenlang dicht is geweest door het dodelijke ongeval waardoor twee mensen vrijdag om het leven kwamen bij Heesch. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss. Ook raakten zes mensen gewond. Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar de politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen in het land reden protesterende boeren met hun trekkers op snelwegen. Voor zover bekend zijn ook daarbij geen bekeuringen uitgedeeld.