Een groot aantal decorstukken, rekwisieten en meubilair uit de musical Soldaat van Oranje wordt vanaf vrijdag online geveild bij Troostwijk Auctions. Onder de opvallendste items behoren onder meer een Bentley-replica, een decor-motorboot en een grote reproductie van een portret van koningin Wilhelmina.

De veiling omvat daarnaast een groot aantal theaterstoelen, professionele theaterverlichting en verschillende technische installaties, staat in een persbericht van Troostwijk Auctions. Ook onder meer een toneelpiano, oude typemachines en een grammofoon worden aangeboden. De veiling is vrijdag begonnen en de eerste kavels sluiten op maandag 31 augustus.

In juli werd Soldaat van Oranje na bijna zestien jaar voor het laatst opgevoerd. De langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis wist ruim vier miljoen bezoekers te trekken.