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Aanhoudingen bij ongeregeldheden in Rotterdam na winst Marokko

30 jun , 8:20Landelijk
anp300626052 1
ANP
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ROTTERDAM (ANP) - In de buurt van de Kruiskade in het centrum van Rotterdam zijn vier mensen opgepakt bij ongeregeldheden. Op straat werd feestgevierd na de winst van Marokko op Nederland, maar de sfeer sloeg na enige tijd om.
Een woordvoerder van de politie legt uit dat de afspraak was dat tot anderhalf uur na het einde van de wedstrijd feest mocht worden gevierd. De menigte is eerst aangesproken door agenten. Toen een aantal agenten kort in het nauw kwam, is de ME ingezet.
De vier verdachten zijn opgepakt voor onder meer het verstoren van de openbare orde en mishandeling.
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