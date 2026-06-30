Bondscoach Ouabhi: Marokko is op deze manier niet te stoppen

GUADALUPE (ANP) - Bondscoach Mohamed Ouabhi gelooft dat Marokko 'niet te stoppen is' als het zo blijft presteren op het WK. "Dan houdt niemand ons tegen", zei hij na de zege op Nederland na strafschoppen in de zestiende finale. "Maar ik zeg ook tegen mijn jongens dat niemand onverslaanbaar is. Als we plotseling fouten gaan maken, dan zijn we snel thuis."

Marokko eindigde als vierde op het vorige WK in Qatar. "Dat toernooi heeft ons veranderd", zei Ouabhi. "We geloven in onszelf. Daarom is onze ploeg voor spelers jonger dan twintig jaar ook wereldkampioen geworden. Onze fans geloven nu ook in ons."

Marokko speelt zaterdag tegen Canada in de achtste finale. "Die ploeg moeten we niet onderschatten", waarschuwde de bondscoach van Marokko. "Canada zal het ons niet makkelijk maken. Ze gaan ons het moeilijk maken."