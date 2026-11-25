BILTHOVEN (ANP) - Het coronavirus gaat opnieuw rond. Het aantal deeltjes in het rioolwater is gestegen naar het hoogste niveau sinds de pandemie. Sinds half oktober zijn de gemeten concentraties meer dan zeven keer zo hoog geworden.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijkt het virus "voornamelijk een mild ziektebeeld te geven; het aantal mensen dat naar de huisarts gaat of op de intensive care ligt, is nog laag".

Bij de meeste mensen gaat het om een variant die al sinds de zomer van vorig jaar veel voorkomt. Die heeft de naam XFG.

Ook een subvariant met de wetenschappelijke naam PJ.2.1 wordt relatief veel aangetroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties houdt die virusversie sinds kort extra in de gaten, maar zegt dat het risico voor de volksgezondheid klein lijkt.