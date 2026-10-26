Aantal rijksambtenaren moet komende jaren met 25.000 dalen

DEN HAAG (ANP) - In 2035 moeten er 25.000 ambtenaren minder bij de rijksoverheid werken dan nu het geval is. Dat bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Slagvaardige Overheid) na een interview in het AD van de VVD-bewindspersoon. Het kabinet wil in totaal 3,5 miljard euro bezuinigen op de overheid.

Vorig jaar werkten er ruim 168.000 ambtenaren voor de rijksoverheid. In 2021 waren dat er nog ruim 139.000. In die periode wilden alle kabinetten ook het aantal ambtenaren verminderen.

De grote winst moet worden behaald door eenvoudiger beleid te maken met minder uitzonderingen, aldus Van der Burg. "Als kabinet moeten we in onze eigen wetsvoorstellen minder uitzonderingen voorstellen en we moeten vaker nee zeggen", zei Van der Burg in het AD.

Verder wil de staatssecretaris het aantal adviescolleges verminderen, daar zijn er volgens hem nu 176 van. Ook moeten er minder wetsevaluaties gedaan worden.