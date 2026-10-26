Clayface en You Can See Everything trekken volle zalen in VS

De films Clayface en You Can See Everything waren het afgelopen weekend de best bezochte films in de VS. De grimmige comicverfilming Clayface bracht, zoals verwacht, het meeste geld op: 24 miljoen dollar. Op de tweede plek eindigde volgens Amerikaanse media onverwacht de documentaire You Can See Everything, die 19 miljoen dollar opbracht.

Clayface vertelt de 'origin story' van een nieuwe schurk in het filmuniversum van producent DC Comics. Matt Hagen is een succesvolle acteur die na een affaire met de vrouw van een maffiabaas gruwelijk wordt verminkt. Om zijn leven weer op de rails te krijgen, neemt hij zijn toevlucht tot een experimentele therapie met bijzondere huidcellen. Maar deze methode blijkt wel bijwerkingen te hebben.

You Can See Everything gaat over de voormalige topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos. Zij werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers. De documentaire ontpopte zich de afgelopen weken tot een hype in de VS.

Clayface draait ook al in de Nederlandse bioscopen. You Can See Everything draait vanaf begin januari in Nederland.