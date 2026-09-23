Advies aan minister: maak excuses aan omwonenden Schiphol

DEN HAAG (ANP) - Maak excuses voor de gebrekkige bescherming van rechten van omwonenden van Schiphol, adviseren onderzoekers van AT Osborne aan het kabinet. Hun advies draait om regels voor het gebruik van de verschillende landingsbanen van Schiphol om geluidsoverlast te beperken. Besluiten daarover zijn niet in wetgeving vastgelegd, concludeert het adviesbureau.

In het rapport staat: "Erken als overheid dat door het niet juridisch verankeren van de besluitvorming omwonenden onvoldoende rechtsbescherming hebben gekregen en maak daar excuses voor." Het kabinet moet in het dossier de "regie en politieke verantwoordelijkheid" herpakken.

Modellen over vliegtuigherrie, cijfers over hinder en de hinder die mensen daadwerkelijk voelen, "lopen ver uiteen", staat in de conclusie. In die ingewikkelde situatie zijn partijen "elkaar kwijtgeraakt". Verhoudingen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en overheid zijn "ernstig gepolariseerd". De onderzoekers zijn daarvan "geschrokken".