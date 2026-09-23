Haakon, Mette-Marit en kroonprinses op eerste rij uitvaart Astrid

Het Noorse koningspaar Haakon en Mette-Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra en koningin Sonja hebben op de eerste rij plaatsgenomen bij de uitvaart van prinses Astrid. Ook prinses Märtha Louise, haar drie dochters en haar man Durek Verrett zijn aanwezig. De openbare uitvaart van de Noorse prinses vindt plaats in de Ris Kirke in Oslo.

"We zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Astrid Maud Ingeborg Ferner", begon de dominee de dienst. Bij de kist, gedrapeerd met de Noorse vlag en versierd met bloemen, staan twee gardisten van de koninklijke garde op erewacht. De kerk is volgens NTB tot de laatste banken gevuld. Anderhalf uur voor de dienst stond al een rij voor de kerk.

Ook verschillende buitenlandse royals zijn woensdag aanwezig bij de uitvaart van de zus van koning Harald, onder wie de Zweedse kroonprinses Victoria en prinses Astrid en prins Lorenz van België. Marius Borg Høiby ontbreekt bij de uitvaart. De zoon van koningin Mette-Marit zit momenteel in voorarrest in afwachting op de behandeling van het hoger beroep van zijn strafzaak. Ook prins Sverre Magnus ontbreekt. Hij studeert in Portugal.

Prinses Astrid overleed precies twee weken na haar jongere broer koning Harald en slechts twee dagen nadat ze bij zijn uitvaart was.