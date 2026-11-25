DEN HAAG (ANP) - Betrek mannen en jongens actief bij de aanpak van geweld tegen vrouwen. "Niet alleen als potentiële plegers, maar ook als bondgenoten en actieve omstanders", adviseren meer dan dertig organisaties die zich inzetten voor veiligheid en emancipatie van vrouwen.

Belangenorganisatie Women Inc. heeft tientallen aanbevelingen van maatschappelijke organisaties gebundeld en overhandigt die woensdagochtend aan Tweede Kamerleden in Den Haag. Het advies komt naar buiten op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

De organisaties willen dat mensen training krijgen om "actieve omstanders" te worden, wat betekent dat ze signalen van geweld tegen vrouwen herkennen en vervolgens actie ondernemen. "Dit helpt mensen om in te grijpen en zo ook een norm te stellen."

Verplichte programma's

Niet het slachtoffer, maar de pleger van geweld moet langere tijd uit huis gezet kunnen worden, schrijven de organisaties verder. Ze denken aan verplichte programma's voor daders, "waarbij de veiligheid van slachtoffers centraal staat".

In het advies wordt ervaringsdeskundige en journalist Samira El Kandoussi geciteerd, die zegt: "Een gevangenisstraf kan noodzakelijk zijn, maar verandert niet vanzelf hoe een pleger over vrouwen, macht, jaloezie en controle denkt."

Onlinegeweld

Voor het voorkomen van onlinegeweld dat met gender te maken heeft moet ook meer aandacht komen, staat in het advies. De organisaties noemen onder meer de 'manosfeer' en de rol van grote techbedrijven. Ook moeten de normen over wat het betekent om een 'echte man' of 'echte vrouw' te zijn veranderen, en zou de overheid daar een rol bij moeten spelen.

Later op woensdag is in Eindhoven de aftrap van een landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar draait de campagne om de rol van mannen en jongens. Die keuze "komt voort uit de overtuiging dat het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes niet alleen een zaak van vrouwen is", schrijft UN Women Nederland in een verklaring.