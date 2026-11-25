CANBERRA (ANP) - Nederland heeft dinsdag twee zilveren munten teruggegeven aan Australië. De munten waren afkomstig van het Nederlandse VOC-schip Zuytdorp dat in 1712 zonk voor de westkust van Australië. De munten gelden als Australisch cultureel erfgoed en waren uit het wrak gestolen, waarna ze in Nederland belandden.

"Meer dan drie eeuwen nadat de Zuytdorp voor de kust van West-Australië verging, keren haar munten terug naar Australië, waar ze thuishoren", zegt de Nederlandse politieattaché Ben van Welzenis in een verklaring. "Nadat ze opdoken op een veiling in Nederland, werden ze in beslag genomen en we zijn er trots op ze terug te geven aan hun rechtmatige eigenaar."

Ook de Verenigde Staten geven 21 munten terug aan Australië. In 2024 vroeg Australië of Nederland en de VS konden helpen met het opsporen van zijn cultureel erfgoed.