Advocaat: meer dreiging tegen van corruptie verdachte ambtenaar

AMSTERDAM (ANP) - De dreiging tegen de van corruptie verdachte ambtenaar van de gemeente Amsterdam, Jim B. (48), is de afgelopen weken "flink verhevigd", zei zijn advocaat Mark Teurlings vrijdag aan het begin van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen B. en twee medeverdachten.

B. gaf op een vorige zitting aan vragen van de rechtbank te willen beantwoorden en graag uitleg te willen geven. Sinds die tijd zijn de bedreigingen aan zijn adres toegenomen, volgens de advocaat. Ook familie en kennissen zouden worden bedreigd. Dat zou telefonisch en op straat zijn gebeurd.

Teurlings kondigde daarom aan dat zijn cliënt zal zwijgen en dat zijn kant van het verhaal aan bod zal komen in het pleidooi van zijn advocaat. "Uit vrees dat zijn naasten iets wordt aangedaan."

B. wordt ervan verdacht dat hij als gemeenteambtenaar kentekens, burgerservicenummers, adressen en gegevens van personen en van bedrijven heeft verkocht. Die zouden onder meer gebruikt zijn bij ten minste 95 geweldsincidenten. In de zaak staan ook twee medeverdachten terecht.