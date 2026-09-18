NEC-aanvaller Tadić keert terug bij nationale ploeg Servië

TURIJN (ANP) - NEC-aanvaller Dušan Tadić keert terug bij de nationale ploeg van Servië. Dat bevestigde de 37-jarige recordinternational na afloop van de verloren wedstrijd van de club uit Nijmegen bij Juventus in de Europa League (5-0). Tadić beëindigde zijn internationale carrière na het EK van 2024.

"Het klopt dat ik terugkeer bij het nationale elftal", zei Tadić bij Ziggo Sport. "Nadat ik was gestopt, hebben ze me meerdere keren gebeld. Ik was toen niet klaar om terug te komen. Ook omdat ik in de Verenigde Arabische Emiraten speelde; te ver voor mij om te reizen. Nu ik terug ben in Europa, heb ik besloten om mijn rentree te maken en ze te helpen."

Tadić kwam in zijn eerste periode bij Servië tot het recordaantal van 111 interlands. Hij maakte daarin 23 doelpunten. Hij speelde eerder in Nederland voor FC Groningen, FC Twente en Ajax. Vorig seizoen stond hij onder contract bij Al-Wahda, waarna hij afgelopen zomer naar NEC kwam.

Servië speelt op 27 september en 4 oktober tegen Oranje in de Nations League.