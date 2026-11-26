DEN HAAG (ANP) - De advocaat van een van de vermeende uitvoerders van de aanslag op de Tarwekamp in Den Haag op 7 december 2024 uitte donderdag in zijn pleidooi forse kritiek op het Openbaar Ministerie. "Voor het OM is er maar één boom en dat is de hoogste boom", zei Anis Boumanjal. Tegen zijn cliënt Ilias B. (25) eiste justitie dinsdag 28 jaar cel voor zijn vermeende rol bij de aanslag waardoor zes mensen omkwamen. "Tegenover u zit geen moordenaar", zei Boumanjal tegen de rechtbank.

Hij vroeg zich dan ook af: "Hoe kun je als OM in één adem enerzijds uitspreken dat er geen wil, boze opzet was om deze mensen van het leven te beroven en anderzijds een straf neerleggen die doorgaans bedoeld is voor mensen met de meest gruwelijke kwade intenties?" De advocaat verwijt justitie vooral te kijken naar de impact van de aanslag en daarmee onvoldoende naar de intenties van de verdachte en naar zijn persoon.

B. zou voor de aanslag benaderd zijn door zijn neef en medeverdachte, Mourad B. (31). Tegen hem werd dertig jaar cel geëist.