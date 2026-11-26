Addy van den Krommenacker is weer in Nederland nadat hij een paar dagen in Jamaica in het ziekenhuis heeft gelegen. De modeontwerper gaf in een filmpje op sociale media een update waarin hij zei dat het inmiddels beter gaat.

Van den Krommenacker noemde zijn ervaring "geen pretje". Hij had last van een niersteen en het leek er even op dat hij geopereerd zou worden. Zo ver kwam het niet, na contact met zijn eigen dokter. "Gisteren ben ik teruggegaan naar Nederland, zonder operatie. Ik heb de vlucht goed doorstaan. Vanmorgen ben ik naar de dokter geweest en de niersteen is aan het weggaan. Ik heb minder pijn en het gaat beter."

De 76-jarige Van den Krommenacker bedankt iedereen die met hem heeft meegeleefd. "En ik ben gewoon heel erg blij dat ik weer hier in Nederland ben."