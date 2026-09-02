AMSTERDAM (ANP) - Jos Leijendekkers, alias Bolle Jos, "distantieert zich met klem van de ongefundeerde aantijgingen, die stelselmatig op allerlei vlak worden geventileerd jegens hem, dat hij betrokkenheid zou hebben gehad bij het incident gisteren in Overasselt". Dat zeggen zijn advocaten Jan-Hein Kuijpers en Guy Weski woensdag tegen het ANP.

"Het moet hem van het hart", aldus de beide raadslieden, "dat dit soort aantijgingen gevaarzettend en bepaald niet rechtsstatelijk zijn." Verder commentaar willen de advocaten niet geven.

Leijendekkers is al geruime tijd voortvluchtig. Hij geldt als een grote speler in de wereld van de internationale drugshandel.