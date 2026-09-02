WICKLOW (ANP) - Rusland moet harder worden aangepakt, nadat door Duitsland is vastgesteld dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit, aldus EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Het is duidelijk dat dit alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De vraag is: wat doen we hieraan en wat kunnen we nog meer doen?", zei Kallas voor het begin van een bijeenkomst in het Ierse Wicklow.

De aanslag in Leipzig en de betrokkenheid van Rusland staan woensdag hoog op de agenda van een bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland.

Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs in hun landen al ontboden. Het uitbreiden van sancties tegen Rusland, waaronder het op de EU-sanctielijst zetten van ruim 1600 Russen die werken in de militaire industrie, behoort tot de mogelijkheden.

Druk opvoeren

"We moeten coördineren wat we nog meer kunnen doen in deze situatie, waarin Rusland de spanningen opvoert, burgerslachtoffers maakt en zoveel mogelijk schade aanricht", zei Kallas. De druk op Rusland moet zodanig worden opgevoerd dat de oorlog kan worden beëindigd, zei ze.

Het wordt binnen de EU steeds moeilijker om overeenstemming te bereiken over nieuwe sanctiepakketten. Daarover wordt lang onderhandeld, en tijdens die onderhandelingen worden onder druk van lidstaten maatregelen afgezwakt of geschrapt. Kallas ziet het echter niet somber in, integendeel. Ze denkt dat de toegenomen zogenoemde hybride aanvallen in heel Europa een "wake-upcall" zijn voor landen die geen extra sancties meer willen.

Een hybride aanval is een aanval waarbij een land of andere speler verschillende middelen tegelijk inzet - zoals cyberaanvallen, desinformatie, sabotage en politieke of economische druk - zonder openlijk een oorlog te beginnen.