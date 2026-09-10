UTRECHT (ANP) - De advocaten van de twee verdachten in de Woudenbergse misbruikzaak hebben donderdag gepleit voor aanmerkelijk lagere straffen dan eerder deze week geëist door het Openbaar Ministerie. Justitie wil dertig en twintig jaar gevangenisstraf tegen het tweetal, de 57-jarige Richard van den B. en de 34-jarige Evertje van E. Ook wil het OM tbs met dwangverpleging voor beiden.

Het tweetal wordt verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van zes kinderen waar zij op pasten, in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Justitie vindt de zaak qua ernst niet te vergelijken met enige andere. De geëiste straf tegen Van den B. is de maximale.

Volgens de raadslieden komen de geëiste straffen feitelijk neer op levenslang. "Het OM lijkt te kiezen voor oog om oog, tand om tand", betoogde Ronak Shahbazi, raadsvrouw van verdachte Van E. "Omdat de doodstraf niet kan worden opgelegd, moet de sleutel van de cel worden weggegooid."