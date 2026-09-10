Robert Pattinson was naar eigen zeggen erg nerveus voor de première van Primetime, waarin hij de hoofdrol speelt, op het filmfestival van Venetië. "Ik stond werkelijk te kotsen en dacht: dit is een enorme fout. Maar dat is ook wel weer onderdeel van de lol", vertelde de 40-jarige Amerikaanse acteur tegen TheWrap.

Tijdens het filmfestival liet de acteur weten dat hij twijfels had om het geruchtmakende personage Chris Hansen te spelen. Hij dacht dat de rol "wel eens een vergissing kon zijn". Maar juist door die twijfels besloot Pattinson om deze rol aan te nemen. Het is "geweldig om over iets zenuwachtig te zijn". Op een gegeven moment zorgde die spanning ervoor dat het hem te veel werd. "Je denkt dan alleen maar aan de risico's." Volgens hem was de première "doodeng".

Primetime vertelt het waargebeurde verhaal over de Amerikaanse televisiepresentator Chris Hansen van het controversiële programma To Catch a Predator. In zijn programma worden volwassen mannen die online contact zoeken met minderjarigen via lokvogels naar een huis gelokt. Vervolgens worden ze daar live voor een draaiende camera geconfronteerd met hun daden, waarna de politie hen arresteert. De film verschijnt op 29 oktober in de Nederlandse bioscopen.