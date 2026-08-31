Aerdts: Nederland zoekt samenwerking voor sterkere AI-positie

DEN HAAG (ANP) - Nederland wil samen met gelijkgestemde landen de strategische positie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) versterken. Samen met hen zou ons land volgens staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie) voorop kunnen lopen in betrouwbare en veilige AI en toegang tot de nieuwste AI-modellen. Dat zei ze maandag bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden.

De Verenigde Staten en China hebben op AI-gebied volgens Aerdts een grote voorsprong, met de grootste techbedrijven en taalmodellen. "In Europa zijn we daar nog niet." Nederland en Europa moeten een eigen positie zien te vinden en bepalen welke rol ze willen spelen in de wereld van AI. "Wij moeten een keuze maken over hoe we onze strategische kracht willen inzetten, en welke rol we willen vervullen op het internationale speelveld van vandaag én morgen."

Vooroplopen in veilige, betrouwbare en innovatieve toepassingen van AI is volgens haar mogelijk als we voortbouwen op de kennis, de creativiteit en de samenwerking "waar Nederland sterk in is". Door met gelijkgestemde landen op te trekken en te investeren in kennis en wetenschap, wil Aerdts "internationaal onze autonomie versterken".

Niet voldoende geld

De staatssecretaris benadrukte tegenover de studenten dat wetenschap bij het maken van de keuzes een belangrijke rol speelt. Onderzoek moet helpen bepalen op welke terreinen Nederland inzet, maar ook waar het bewust van afziet. Tegelijkertijd kan er niet gewacht worden tot al het onderzoek afgerond is. "Besluiten moeten worden genomen, met de kennis die er op dat moment is", zei ze. "Soms kan onderzoek de snelheid waarmee we keuzes moeten maken niet bijbenen."

Op dit moment wordt er niet voldoende geld vrijgemaakt door het kabinet om de digitale strategie, onder meer voor AI, uit te voeren, zo hebben Aerdts en haar voorgangers aangegeven.