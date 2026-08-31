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Jetten: Nederland is Elco Brinkman dank verschuldigd

31 aug , 15:42Politiek
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DEN HAAG (ANP) - Elco Brinkman was "een man van duidelijke standpunten die moeilijke en principiële keuzes niet uit de weg ging". Dat schrijft minister-president Rob Jetten in een reactie op het overlijden van de voormalig CDA-leider. "Nederland is hem dank verschuldigd."
Brinkman "vervulde in een periode van ingrijpende hervormingen een hoofdrol in de Nederlandse politiek", aldus Jetten. "Hij was als rechtgeaard christendemocraat een gemeenschapsdenker voor wie de 'zorgzame samenleving' een na te streven ideaal was."
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