WARFFUM (ANP) - In de nacht van zondag op maandag brachten 92 mensen de nacht door in de opvang in Warffum, die is ingericht voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Drie mensen kozen ervoor om voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel te slapen, laat het Rode Kruis weten.

De gemeente Het Hogeland, waar Warffum onder valt, regelt sinds donderdag extra nachtopvang voor asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. Afgelopen nacht was de laatste nacht van deze opvanglocatie. Waar de mensen vanavond kunnen gaan slapen, is nog onbekend. "Het Rode Kruis blijft erg bezorgd over deze situatie", aldus een woordvoerder.