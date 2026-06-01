Jason Momoa heeft het gevoel dat hij bezig is aan het grootste jaar in zijn carrière. Dat zegt de 46-jarige acteur in een interview met het Franse persbureau AFP. Volgens Momoa loopt alles voorspoedig sinds hij een rol speelde in A Minecraft Movie. Die film was vorig jaar een van de films met de hoogste wereldwijde opbrengsten.

De rol in A Minecraft Movie, met Jack Black, beviel hem goed. "Ik heb altijd al comedy willen doen", zei Momoa, die in het verleden vooral in actiefilms speelde. Naar eigen zeggen genoot hij van de mogelijkheid om "mensen aan het lachen te maken."

Momoa zei dat hij ervan genoot om verschillende rollen te spelen. In de aankomende film Supergirl is hij te zien als intergalactische premiejager Lobo, iets wat hij omschreef als "een jeugddroom". De acteur maakt daarnaast zijn opwachting in Street Fighter en het derde deel van de Dune-trilogie.