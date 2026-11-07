AMSTERDAM (ANP) - Alle 218 demonstranten die vrijdag zijn aangehouden bij de bouwplaats van een datacentrum van Microsoft in Amsterdam zijn weer vrij. Een van hen heeft de nacht in een politiecel doorgebracht en mocht in de loop van de dag naar huis, zegt een politiewoordvoerder zaterdag.

Bij de demonstratie aan de Plimsollweg waren twee actiegroepen betrokken: Geef Tegengas en Fossielvrij. Onderweg naar de aangewezen demonstratielocatie werd een groep demonstranten al staande gehouden, omdat ze gereedschappen bij zich hadden om toegang tot het terrein te krijgen.

De demonstranten drongen volgens de politie met geweld het bouwterrein op. Daar zouden diverse vernielingen zijn gepleegd. Ook hadden aangehouden demonstranten spullen bij zich die vermoedelijk van de bouwplaats zijn gestolen.

Het datacentrum doet aangifte van huisvredebreuk, vernieling en inbraak.