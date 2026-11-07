Alle zes de concerten die DI-RECT deze maand in Rotterdam Ahoy geeft, zijn uitverkocht. Dat meldt de Haagse rockband zaterdag op Instagram.

"Crazy", schrijft de groep bij het nieuws. "Wij zetten de allerlaatste puntjes op de i en maken ons klaar voor aankomende vrijdag." DI-RECT staat op 13, 14, 15, 19, 20 en 21 november in Ahoy.

Voor fans die geen kaartje hebben weten te bemachtigen, heeft de band mogelijk nog een verrassing in petto. "Achter het net gevist? Niet getreurd! Houd maandag om 09.00 uur onze socials in de gaten, want we hebben iets leuks ;)", schrijft DI-RECT. Wat de band precies gaat aankondigen, is nog niet bekend.