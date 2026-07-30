Ambassadeur Israël boos over 'antisemitische' cartoon Sigmund

DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassadeur in Nederland, Zvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon van tekenaar Peter de Wit die afgelopen dinsdag in de Volkskrant heeft gestaan. Hij noemt het een "antisemitische karikatuur" en verbaast zich erover dat de krant die niet heeft tegengehouden.

De cartoon toont een vrouw die zegt: 'Wat er ook gebeurt, ik blijf altijd achter Israël staan. Want als je ervoor gaat staan schieten die smeerlappen je in je rug'.

"Er is iets echt verkeerds aan de gang in Nederland, als niemand bij de Volkskrant eraan heeft gedacht deze antisemitische karikatuur tegen te houden", schrijft Vapni op X. Zijn woordvoerder laat weten dat er wordt nagedacht over een aangifte.