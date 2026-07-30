Kennisinstituut na hittegolf van juni: landelijk crisisplan nodig

ARNHEM (ANP) - Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties die door extreme hitte worden veroorzaakt. Dat schrijft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) op basis van een eerste en korte analyse van de hittegolf van eind juni. Het pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte.

Onderzoekers van het kennisinstituut brachten op basis van onder meer mediaberichten en informatie van veiligheidsregio's de situatie in kaart rond de hittegolf, waarbij voor het eerst code rood werd afgegeven. Zij zagen dat de hittegolf de zorg, infrastructuur, bedrijven, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Daarbij verschilden de maatregelen per veiligheidsregio en andere crisisdiensten.

De onderzoekers stellen dat "hitte als een grenzeloze crisis" moet worden gezien. Niet alleen omdat hitte heel Nederland treft, maar ook omdat het diverse beleidsterreinen raakt.

Tijdens de hittegolf steeg in Limburg het kwik naar ruim 39 graden. Nog nooit was het in juni zo warm.