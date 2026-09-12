SUSCH (ANP) - De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mössenlechner, heeft bloemen gelegd op de plek waar donderdag een Nederlandse bus verongelukte. Ook bezocht ze een bijeenkomst waar ze hulpverleners heeft bedankt voor hun inzet. Bij het ongeval met een Nederlandse touringcar in het Zwitserse Susch kwamen vier vrouwen en een man om het leven.

De bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Donderdag maakte het reisgezelschap een dagtrip naar Zwitserland. De bus raakte daar in het oostelijke kanton Graubünden van de weg. De dodelijke slachtoffers waren allen ouder dan 70 en afkomstig uit verschillende plaatsen in Nederland. Ook raakten tien passagiers zwaar of middelzwaar gewond. Een groot aantal inzittenden liep lichte verwondingen op.

Eerder op de dag bezocht de ambassadeur gewonden in verschillende ziekenhuizen. De gesprekken die ze daar had, waren af en toe "emotioneel en aangrijpend", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zondag is er een herdenkingsmis voor de slachtoffers in een lokale kerk. Ook daarbij zal de ambassadeur aanwezig zijn.