The Odyssey is de succesvolste film aller tijden van Universal Pictures geworden. Dat heeft de studio zaterdag bekendgemaakt, meldt onder meer Variety. De film van Christopher Nolan heeft wereldwijd 1,68 miljard dollar (omgerekend ongeveer 1,45 miljard euro) opgebracht. Het vorige record van 1,67 miljard dollar stond op naam van Universal-film Jurassic World uit 2015.

"Wat Chris en Emma hebben gecreëerd, zal de geschiedenis ingaan als een van de meest ambitieuze en briljant uitgevoerde films in de filmgeschiedenis", laat Donna Langley, voorzitter van NBCUniversal Entertainment, in een verklaring weten. Nolan produceerde de film met zijn vrouw, producent Emma Thomas.

Ook voor Nolan zelf is The Odyssey zijn grootste succes tot nu toe. De film heeft daarmee onder meer The Dark Knight Rises ingehaald. De film uit 2012 bracht wereldwijd meer dan 1 miljard dollar op.

The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse legerleider Odysseus naar huis maakte na de val van Troje. De film, die in juli werd uitgebracht, brak deze zomer vrijwel alle bezoekersrecords. Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway spelen mee in The Odyssey.