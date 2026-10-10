DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, staat achter de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof (ICC), dat in Den Haag is gevestigd. "Ik roep onze nauwste bondgenoten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid om de Amerikaanse zorgen weg te nemen", laat Popolo zaterdag weten op X.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde de maatregelen vrijdag aan, kort nadat de voormalige ICC-rechter Navi Pillay de Nobelprijs voor de Vrede had gekregen. De details van de sancties zijn nog niet bekend en ze gaan pas over een half jaar in.

Popolo zegt waardering te hebben voor "het sterke standpunt van minister Rubio om Amerikanen en Amerikaanse soevereiniteit te verdedigen".

De Verenigde Staten liggen al jaren in de clinch met het ICC. Dat vervolgt onder meer verdachten van misdaden tegen de menselijkheid. In 2002, onder de toenmalige president George W. Bush, namen de Verenigde Staten een wet aan waarmee het land zichzelf het recht gaf om Nederland binnen te vallen om Amerikaanse verdachten te bevrijden uit gevangenschap van het ICC.