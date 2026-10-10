Koning Charles en koningin Camilla houden ervan om voor het avondeten een boek te lezen. "Af en toe, als ik helemaal in een boek zit, hoor ik hem ergens hardop om lachen. Of ik begin ineens te huilen, maar het is een heerlijk rustig moment", vertelt Camilla in een fragment uit de BBC-documentaire The Book That Changed My Life. De koningin benadrukt daarin het belang van boeken lezen.

"Ik denk dat het een regelrechte ramp zou zijn als boeken voorgoed zouden verdwijnen." Volgens de koningin maken boeken dan ook deel uit van "ons erfgoed". "Als er niet meer gelezen wordt, kunnen we het volgens mij net zo goed allemaal opgeven", stelt ze in de documentaire.

Camilla staat bekend om haar liefde voor boeken en lezen. Enkele jaren geleden richtte ze The Queen's Reading Room op, een liefdadigheidsorganisatie die lezen wil stimuleren. The Book That Changed My Life, over de invloed die boeken op mensen kunnen hebben, wordt vanaf woensdag uitgezonden.