Amsterdam herdenkt overlijden misdaadjournalist Peter R. de Vries

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam herdenkt het overlijden van misdaadjournalist Peter R. de Vries vijf jaar geleden. Burgemeester Femke Halsema deelde woensdag hierover een bericht op sociale media.

"Het is precies vijf jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed aan de gevolgen van de aanslag op hem", schrijft Halsema. "We missen Peter nog altijd en we missen waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie."

Bij haar bericht deelt de burgemeester onder meer een zwart-witfoto van De Vries, beelden van zijn afscheid in Amsterdam en een foto van het monument Tegen alle stromen in. Dat monument werd in 2024 onthuld in Amsterdam ter nagedachtenis aan de misdaadjournalist.

De aanslag op Peter R. de Vries vond plaats op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij werd van dichtbij neergeschoten toen hij op weg was naar zijn auto, nadat hij in een uitzending van RTL Boulevard had gezeten. Negen dagen later overleed de misdaadjournalist op 64-jarige leeftijd.