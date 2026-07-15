Media: rust in WK-finale langer dan 15 minuten door halftime-show

EAST RUTHERFORD (ANP/DPA) - De rust tijdens de finale van het WK voetbal zondag zal mogelijk langer duren dan de gebruikelijke 15 minuten door de halftime-show. Dat melden verschillende media, waaronder de BBC en The New York Times op basis van bronnen binnen wereldvoetbalbond FIFA. Het is onduidelijk hoelang de show precies zal duren.

In de berichten wordt geschreven over schattingen tussen de 20 en 30 minuten. De richtlijnen van de internationale spelregelorganisatie IFAB schrijven voor dat spelers recht hebben op een rustpauze van maximaal 15 minuten. De FIFA heeft eerder aangegeven dat de show 11 minuten zal duren. De bond heeft nog niet gereageerd op berichtgeving over een langere rust.

Onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en K-popgroep BTS zullen in de rust optredens verzorgen. Het is voor het eerst dat er een halftime-show plaatsvindt tijdens de finale van het WK voetbal.

De finale is zondag 21.00 uur Nederlandse tijd in het New York New Jersey Stadium.