DEN HAAG (ANP) - De ANWB stuurt deze zomer weer wegenwachten Europa in om Nederlandse vakantiegangers met pech snel te kunnen helpen. De ploeg van dertig wegenwachten zal van 5 juli tot en met 30 augustus actief zijn in Frankrijk, Italië en Spanje, meldt de ANWB.

Ze zijn gestationeerd in populaire vakantieregio's zoals de Côte d'Azur, Ardèche, Dordogne, Toscane, het Gardameer, Lago Maggiore en aan de Costa Brava. Ook opent de ANWB een extra servicecentrum in de buurt van Orange in Zuid-Frankrijk, waar meer mankementen verholpen kunnen worden dan langs de weg.

Logicx, dochterbedrijf van de ANWB, regelt dat er verspreid over Europa bijna 6000 huurauto's klaarstaan voor pechgevallen die niet direct opgelost kunnen worden. Ook zijn er op diverse plekken vervangende campers, caravans en motoren beschikbaar.