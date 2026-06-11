18% groei in de zomervakantie: natuur en water winnen terrein bij Nederlandse woningruilen

Huizenruil blijft deze zomer groeien onder Nederlandse reizigers. Uit nieuwe cijfers van HomeExchange blijkt dat er tussen 4 juli en 30 augustus al 2.315 huizenruilen gepland staan in Nederland, een stijging van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zijn ruim 71.940 overnachtingen en 8.475 gasten gemoeid.

De cijfers laten zien dat steeds meer reizigers kiezen voor huizenruil als manier om bestemmingen te ontdekken vanuit een echte woonomgeving.

Via HomeExchangeverblijven leden in elkaars woning of maken zij gebruik van het GuestPoints-systeem, waarmee ook niet-gelijktijdige ruilen mogelijk zijn.

Vraag naar woningen nabij natuur en water groeit sterk

Opvallend is de groei van woningen nabij natuurgebieden, meren en landelijke locaties. In Nederland staan deze zomer 113 huizenruilen gepland in woningen die zich bevinden in of nabij een natuurlijke omgeving, een stijging van 27 procent ten opzichte van vorig jaar.Van deze woningen bevinden 63 zich in landelijke gebieden en 61 nabij meren.Ook regionaal is die ontwikkeling zichtbaar. In Noord-Holland stijgt het aantal huizenruilen in woningen nabij natuur- en watergebieden met 44 procent. In Zuid-Holland bedraagt die stijging zelfs 75 procent.Volgens HomeExchange sluit deze ontwikkeling aan bij een bredere behoefte aan ruimte, comfort en langere verblijven, met name onder gezinnen.

Nederlanders blijven kiezen voor Europa

Nederlanders zoeken hun zomervakantie nog altijd voornamelijk binnen Europa. Frankrijk en Spanje zijn opnieuw de populairste bestemmingen onder Nederlandse huizenruilers. Ook vakanties binnen Nederland blijven populair en staan op de derde plaats van populairste bestemmingen onder Nederlandse HomeExchange-leden.

Nederland blijft aantrekkelijk voor buitenlandse reizigers

Tegelijkertijd blijft Nederland zelf aantrekkelijk voor buitenlandse HomeExchange-leden. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht behoren deze zomer tot de populairste regio's.Amsterdam, Haarlem en Den Haag trekken daarbij de meeste gasten. Reizigers die via HomeExchange naar Nederland komen, zijn voornamelijk afkomstig uit Frankrijk, Spanje en Nederland zelf.

Wereldwijde groei zet door