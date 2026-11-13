DEN HAAG (ANP) - De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen, blijft in 2032 onveranderd op 67 jaar en drie maanden. Dat heeft ermee te maken dat de levensverwachting nog wel stijgt, maar minder hard dan voorheen, schrijft minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt daarvan elk jaar een prognose voor over vijf jaar. Volgens het CBS leven mensen die 65 jaar worden in 2032 daarna naar verwachting nog gemiddeld 21 jaar en 29 dagen. Dat is een kleine toename ten opzichte van 2031.

Tot en met 2027 is de leeftijd waarop de AOW-uitkering start 67 jaar. Vanaf 2028 is dat 67 jaar en drie maanden. Dat blijft dus voorlopig zo.