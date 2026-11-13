OSLO (ANP/RTR) - De vergunningen die de regering van Noorwegen heeft verleend voor de ontwikkeling van drie olievelden op zee zijn ongeldig. Dat heeft het Noorse Hooggerechtshof vrijdag geoordeeld in een rechtszaak die was aangespannen door milieuorganisaties Greenpeace en Young Friends of the Earth. Bij de vergunningverlening zou niet genoeg rekening zijn gehouden met het milieu.

De uitspraak heeft volgens het hof overigens geen gevolgen voor aanvoer van olie en gas. Sinds de oorlog in Oekraïne haalt Nederland veel gas uit Noorwegen.

De Noorse regering moet elk geval nu opnieuw beoordelen aan de hand van de juiste vereisten om ​te bepalen of de vergunningen alsnog kunnen worden afgegeven, aldus het hof. De uitspraak betekent niet dat de vergunningen automatisch komen te vervallen.

Klimaatimpact

De milieuclubs, die de uitbreiding van de Noorse olie-industrie willen tegenhouden, stelden dat de regering de klimaatimpact van de verbranding van de olie en het gas uit de velden niet had beoordeeld. Daardoor zouden de vergunningen ongeldig zijn.

De rechtszaak past in een wereldwijde trend waarbij oliemaatschappijen via de rechter worden aangepakt. In Nederland zijn de afgelopen jaren klimaatzaken aangespannen tegen Shell, onder meer om de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden te stoppen.

Regering

Het Noorse ministerie van Energie heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters. De regering heeft aangevoerd dat alle noodzakelijke beoordelingen zijn uitgevoerd en dat de vergunningen daarom geldig zijn. Eerder oordeelden twee lagere rechtbanken ook in het nadeel van de regering.

Op twee velden, Breidablikk en Tyrving, wordt al olie geproduceerd. Op de grootste van de drie, Yggdrasil, moet de productie volgend jaar beginnen.